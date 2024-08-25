Часовская (Ревенко) Степанида Павловна
Место рождениягуб.Саратовская
Дата рождения?.11.1906
Дата смерти01.08.1989
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1906
Отец: Ревенко Павел
Рождение ребёнка
19.08.1924
Дочь: Майгурова (Часовская) Елена Лукьяновна
Отец ребёнка: Часовской Лука Яковлевич
Рождение ребёнка
08.05.1926
Дочь: Бондарева (Часовская) Зоя Лукьяновна
Отец ребёнка: Часовской Лука Яковлевич
Рождение ребёнка
30.09.1929
Сын: Часовской Иван Лукич
Отец ребёнка: Часовской Лука Яковлевич
Рождение ребёнка
14.07.1936
Отец ребёнка: Часовской Лука Яковлевич
Рождение ребёнка
08.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Часовской Лука Яковлевич
Рождение ребёнка
08.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Часовской Лука Яковлевич
Смерть
01.08.1989