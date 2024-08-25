Часовская (Ревенко) Степанида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Часовская (Ревенко) Степанида Павловна

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Место рождения

губ.Саратовская

Дата рождения

?.11.1906

Дата смерти

01.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1906

Отец: Ревенко Павел

Мать: Ревенко (Красовская) Жена Павла

Рождение ребёнка
19.08.1924

Дочь: Майгурова (Часовская) Елена Лукьяновна

Отец ребёнка: Часовской Лука Яковлевич

Рождение ребёнка
08.05.1926

Дочь: Бондарева (Часовская) Зоя Лукьяновна

Отец ребёнка: Часовской Лука Яковлевич

Рождение ребёнка
30.09.1929

Сын: Часовской Иван Лукич

Отец ребёнка: Часовской Лука Яковлевич

Рождение ребёнка
14.07.1936

Сын: Часовской Владимир Лукич

Отец ребёнка: Часовской Лука Яковлевич

Рождение ребёнка
08.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Часовской Лука Яковлевич

Рождение ребёнка
08.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Часовской Лука Яковлевич

Смерть
01.08.1989

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