Ревенко (Красовская) Жена Павла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревенко (Красовская) Жена Павла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1938

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красовский ?

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревенко Федор Павлович

Отец ребёнка: Ревенко Павел

Рождение ребёнка
?.11.1906

Дочь: Часовская (Ревенко) Степанида Павловна

Отец ребёнка: Ревенко Павел

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Ревенко) Мария Павловна

Отец ребёнка: Ревенко Павел

Смерть
До 1938

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