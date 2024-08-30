Ревенко (Красовская) Жена Павла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красовский ?
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ревенко Павел
Рождение ребёнка
?.11.1906
Дочь: Часовская (Ревенко) Степанида Павловна
Отец ребёнка: Ревенко Павел
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Ревенко) Мария Павловна
Отец ребёнка: Ревенко Павел
Смерть
До 1938