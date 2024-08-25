Ревенко Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ревенко (Красовская) Жена Павла
Рождение ребёнка
?.11.1906
Дочь: Часовская (Ревенко) Степанида Павловна
Мать ребёнка: Ревенко (Красовская) Жена Павла
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Ревенко) Мария Павловна
Мать ребёнка: Ревенко (Красовская) Жена Павла
Смерть
Неизвестно