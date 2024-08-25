Ревенко Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревенко Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревенко Федор Павлович

Мать ребёнка: Ревенко (Красовская) Жена Павла

Рождение ребёнка
?.11.1906

Дочь: Часовская (Ревенко) Степанида Павловна

Мать ребёнка: Ревенко (Красовская) Жена Павла

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Ревенко) Мария Павловна

Мать ребёнка: Ревенко (Красовская) Жена Павла

Смерть
Неизвестно

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