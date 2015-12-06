Часовской Иван Лукич
Место рожденияобл.Акмолинская, у.Атбасарский, вол.Мариинская, с.Колутон
Дата рождения30.09.1929
Дата смерти06.12.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Часовская (Гаранова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
22.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Часовская (Гаранова) Мария Петровна
Смерть
06.12.2015