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Часовской Иван Лукич

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Место рождения

обл.Акмолинская, у.Атбасарский, вол.Мариинская, с.Колутон

Дата рождения

30.09.1929

Дата смерти

06.12.2015

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1929

Отец: Часовской Лука Яковлевич

Мать: Часовская (Ревенко) Степанида Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Часовская (Гаранова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
17.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Часовская (Гаранова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
22.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Часовская (Гаранова) Мария Петровна

Смерть
06.12.2015

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