Майгурова (Часовская) Елена Лукьяновна
Место рожденияобл.Акмолинская, у.Атбасарский, вол.Мариинская, с.Колутон
Дата рождения19.08.1924
Дата смерти09.06.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Майгуров Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1954
Сын: Майгуров Николай Иванович
Отец ребёнка: Майгуров Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
После 1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Майгуров Иван Тимофеевич
Смерть
09.06.2000