Майгурова (Часовская) Елена Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майгурова (Часовская) Елена Лукьяновна

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Место рождения

обл.Акмолинская, у.Атбасарский, вол.Мариинская, с.Колутон

Дата рождения

19.08.1924

Дата смерти

09.06.2000

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1924

Отец: Часовской Лука Яковлевич

Мать: Часовская (Ревенко) Степанида Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майгуров Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Майгуров Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Майгуров Николай Иванович

Отец ребёнка: Майгуров Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
После 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Майгуров Иван Тимофеевич

Смерть
09.06.2000

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