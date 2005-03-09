Бондарева (Часовская) Зоя Лукьяновна
Место рожденияобл.Акмолинская, у.Атбасарский, вол.Мариинская, с.Колутон
Дата рождения08.05.1926
Дата смерти09.03.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1926
Рождение ребёнка
16.01.1948
Дочь: Кичкина (Бондарева) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Бондарев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
08.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарев Иван Матвеевич
Смерть
09.03.2005