Бондарева (Часовская) Зоя Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Часовская) Зоя Лукьяновна

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Место рождения

обл.Акмолинская, у.Атбасарский, вол.Мариинская, с.Колутон

Дата рождения

08.05.1926

Дата смерти

09.03.2005

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1926

Отец: Часовской Лука Яковлевич

Мать: Часовская (Ревенко) Степанида Павловна

Рождение ребёнка
16.01.1948

Дочь: Кичкина (Бондарева) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Бондарев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
08.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарев Иван Матвеевич

Смерть
09.03.2005

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