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Бондарев Иван Матвеевич

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Место рождения

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

25.08.1920

Дата смерти

20.06.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1920

Отец: Бондарев Матвей Федорович

Мать: Бондарева (Снурникова) Дарья Антоновна

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.01.1948

Дочь: Кичкина (Бондарева) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Бондарева (Часовская) Зоя Лукьяновна

Рождение ребёнка
08.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарева (Часовская) Зоя Лукьяновна

Смерть
20.06.1997

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