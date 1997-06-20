Бондарев Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения25.08.1920
Дата смерти20.06.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1920
Рождение ребёнка
16.01.1948
Дочь: Кичкина (Бондарева) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Бондарева (Часовская) Зоя Лукьяновна
Рождение ребёнка
08.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондарева (Часовская) Зоя Лукьяновна
Смерть
20.06.1997