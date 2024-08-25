Часовская (Белова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Часовская (Белова) Нина

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Место рождения

обл.Московская

Дата рождения

1935

Дата смерти

Около 2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1968 г.р.

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Часовской Владимир Лукич

Рождение ребёнка
17.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Часовской Владимир Лукич

Рождение ребёнка
Около 1968

Сын: Часовской Александр Владимирович

Отец ребёнка: Часовской Владимир Лукич

Смерть
Около 2021

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