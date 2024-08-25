Часовская (Белова) Нина
Место рожденияобл.Московская
Дата рождения1935
Дата смертиОколо 2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Часовской Владимир Лукич
Рождение ребёнка
Около 1968
Сын: Часовской Александр Владимирович
Отец ребёнка: Часовской Владимир Лукич
Смерть
Около 2021