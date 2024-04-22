Гречушкина (Кухтина) Матрена Иудова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречушкина (Кухтина) Матрена Иудова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

20.03.1852 ст.

Дата смерти

29.09.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1852 ст.

Отец: Кухтин Иуда Иванов

Мать: Кухтина Анна Артемова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
восприемники Фотий Артемов Бирюков Дарья Емельянова Пантюшина
Рождение ребёнка
28.08.1871 ст.

Сын: Гречушкин Александр Иудов

Отец ребёнка: Гречушкин Иуда Прокопьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.10.1873 ст.

Дочь: Гречушкина Параскева Иудова

Отец ребёнка: Гречушкин Иуда Прокопьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.04.1878 ст.

Сын: Гречушкин Никита Иудов

Отец ребёнка: Гречушкин Иуда Прокопьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.03.1883 ст.

Сын: Гречушкин Василий Иудов

Отец ребёнка: Гречушкин Иуда Прокопьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.12.1885 ст.

Сын: Гречушкин Стефан Иудов

Отец ребёнка: Гречушкин Иуда Прокопьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.06.1888 ст.

Дочь: Гречушкина Марфа Иудова

Отец ребёнка: Гречушкин Иуда Прокопьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.01.1891 ст.

Сын: Гречушкин Евфимий Иудов

Отец ребёнка: Гречушкин Иуда Прокопьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.01.1893 ст.

Сын: Гречушкин Григорий незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.01.1895 ст.

Дочь: Совальскова Мария Иванова незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гречушкин Тимофей Иудов

Отец ребёнка: Гречушкин Иуда Прокопьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гречушкин Иван Иудов

Отец ребёнка: Гречушкин Иуда Прокопьев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гречушкин Иуда Прокопьев

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
29.09.1912 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
60 лет Чахотка
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