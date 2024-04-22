Гречушкина (Кухтина) Матрена Иудова
Место рождения
Дата рождения20.03.1852 ст.
Дата смерти29.09.1912 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1852 ст.
Отец: Кухтин Иуда Иванов
Мать: Кухтина Анна Артемова
восприемники Фотий Артемов Бирюков Дарья Емельянова Пантюшина
Рождение ребёнка
28.08.1871 ст.
Сын: Гречушкин Александр Иудов
Отец ребёнка: Гречушкин Иуда Прокопьев
Рождение ребёнка
27.10.1873 ст.
Дочь: Гречушкина Параскева Иудова
Отец ребёнка: Гречушкин Иуда Прокопьев
Рождение ребёнка
02.04.1878 ст.
Отец ребёнка: Гречушкин Иуда Прокопьев
Рождение ребёнка
16.03.1883 ст.
Отец ребёнка: Гречушкин Иуда Прокопьев
Рождение ребёнка
26.12.1885 ст.
Отец ребёнка: Гречушкин Иуда Прокопьев
Рождение ребёнка
08.06.1888 ст.
Дочь: Гречушкина Марфа Иудова
Отец ребёнка: Гречушкин Иуда Прокопьев
Рождение ребёнка
19.01.1891 ст.
Отец ребёнка: Гречушкин Иуда Прокопьев
Рождение ребёнка
08.01.1893 ст.
Сын: Гречушкин Григорий незаконнорожденный
Рождение ребёнка
20.01.1895 ст.
Дочь: Совальскова Мария Иванова незаконнорожденная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гречушкин Иуда Прокопьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гречушкин Иван Иудов
Отец ребёнка: Гречушкин Иуда Прокопьев
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
29.09.1912 ст.
60 лет Чахотка