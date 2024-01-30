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Гречушкин Василий Иудов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

16.03.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1883 ст.

Отец: Гречушкин Иуда Прокопьев

Мать: Гречушкина (Кухтина) Матрена Иудова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
16.03.1883 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Дементий Иудов Кухтин Параскева Иванова Кухтина-жена
Бракосочетание
08.04.1901 ст.

Жена: Гречушкина (Усачева) Ольга Тимофеева

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Дементий Иудов Кухтин Косма Стефанов Бирюков по невесте Флор Логинов Князев-запасной рядовой д. Рулевка Малиновская вол. Сердобский у. Терентий Васильев Абополов-запасной рядовой-д. Драгунов... Показать все
Рождение ребёнка
15.06.1904 ст.

Сын: Гречушкин Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Гречушкина (Усачева) Ольга Тимофеева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.08.1912 ст.

Дочь: Гречушкина Анна Васильева

Мать ребёнка: Гречушкина (Усачева) Ольга Тимофеева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.11.1919 ст.

Дочь: Гречушкина Анна Васильева

Мать ребёнка: Гречушкина (Усачева) Ольга Тимофеева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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