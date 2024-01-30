Гречушкина (Усачева) Ольга Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.04.1901 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Дементий Иудов Кухтин Косма Стефанов Бирюков по невесте Флор Логинов Князев-запасной рядовой д. Рулевка Малиновская вол. Сердобский у. Терентий Васильев Абополов-запасной рядовой-д. Драгунов... Показать все
Рождение ребёнка
15.06.1904 ст.
Отец ребёнка: Гречушкин Василий Иудов
Рождение ребёнка
25.08.1912 ст.
Дочь: Гречушкина Анна Васильева
Отец ребёнка: Гречушкин Василий Иудов
Рождение ребёнка
11.11.1919 ст.
Дочь: Гречушкина Анна Васильева
Отец ребёнка: Гречушкин Василий Иудов
Смерть
Неизвестно