Кухтина (Бирюкова) Анна Артемова
Место рождения
Дата рождения01.02.1832 ст.
Дата смерти03.07.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1832 ст.
Отец: Бирюков Артем Иванов
Мать: Бирюкова Устинья Иванова
Крещение
01.02.1832 ст.
Афанасий Тарасов Параскева Васильева-жена Дементия Тимофеева
Бракосочетание
08.11.1849 ст.
Муж: Кухтин Иуда Иванов
свидетели по жениху Михаил Ефремов, Василий Акинфьев по невесте Фотий Артемов Бирюков, Кир Тарасов
Рождение ребёнка
20.03.1852 ст.
Дочь: Гречушкина Матрена Иудова
Отец ребёнка: Кухтин Иуда Иванов
восприемники Фотий Артемов Бирюков Дарья Емельянова Пантюшина
Рождение ребёнка
28.06.1854 ст.
Сын: Кухтин Евсей Иудов
Отец ребёнка: Кухтин Иуда Иванов
восприемники Фотий Артемов Бирюков Вдова Евдокия Кухтина
Рождение ребёнка
19.04.1856 ст.
Сын: Кухтин Федор Иудов
Отец ребёнка: Кухтин Иуда Иванов
восприемники Иван Куприянов Купреев Федосья Иванова Куляшова-дворовая девица
Рождение ребёнка
10.08.1857 ст.
Сын: Кухтин Деомид Иудов
Отец ребёнка: Кухтин Иуда Иванов
Рождение ребёнка
25.12.1859 ст.
Сын: Кухтин Василий Иудов
Отец ребёнка: Кухтин Иуда Иванов
Рождение ребёнка
05.05.1862 ст.
Сын: Кухтин Арсений Иудов
Отец ребёнка: Кухтин Иуда Иванов
Смерть
03.07.1884 ст.
51 год от рака