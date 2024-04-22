Кухтина (Бирюкова) Анна Артемова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухтина (Бирюкова) Анна Артемова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

01.02.1832 ст.

Дата смерти

03.07.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1832 ст.

Отец: Бирюков Артем Иванов

Мать: Бирюкова Устинья Иванова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
01.02.1832 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Афанасий Тарасов Параскева Васильева-жена Дементия Тимофеева
Бракосочетание
08.11.1849 ст.

Муж: Кухтин Иуда Иванов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
свидетели по жениху Михаил Ефремов, Василий Акинфьев по невесте Фотий Артемов Бирюков, Кир Тарасов
Рождение ребёнка
20.03.1852 ст.

Дочь: Гречушкина Матрена Иудова

Отец ребёнка: Кухтин Иуда Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
восприемники Фотий Артемов Бирюков Дарья Емельянова Пантюшина
Рождение ребёнка
28.06.1854 ст.

Сын: Кухтин Евсей Иудов

Отец ребёнка: Кухтин Иуда Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
восприемники Фотий Артемов Бирюков Вдова Евдокия Кухтина
Рождение ребёнка
19.04.1856 ст.

Сын: Кухтин Федор Иудов

Отец ребёнка: Кухтин Иуда Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
восприемники Иван Куприянов Купреев Федосья Иванова Куляшова-дворовая девица
Рождение ребёнка
10.08.1857 ст.

Сын: Кухтин Деомид Иудов

Отец ребёнка: Кухтин Иуда Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.12.1859 ст.

Сын: Кухтин Василий Иудов

Отец ребёнка: Кухтин Иуда Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.05.1862 ст.

Сын: Кухтин Арсений Иудов

Отец ребёнка: Кухтин Иуда Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
03.07.1884 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
51 год от рака
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