Кухтин Арсений Иудов
Место рождения
Дата рождения05.05.1862 ст.
Дата смерти12.10.1862 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1862 ст.
Отец: Кухтин Иуда Иванов
Мать: Кухтина Анна Артемова
Крещение
05.05.1862 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
восприемники Степан Артемов Бирюков Матрена Яковлева Тараканчикова
Смерть
12.10.1862 ст.
5 месяцев от скорлотины