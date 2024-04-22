Кухтин Арсений Иудов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКухтин Арсений Иудов

Кухтин Арсений Иудов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

05.05.1862 ст.

Дата смерти

12.10.1862 ст.

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1862 ст.

Отец: Кухтин Иуда Иванов

Мать: Кухтина Анна Артемова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
05.05.1862 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
восприемники Степан Артемов Бирюков Матрена Яковлева Тараканчикова
Смерть
12.10.1862 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
5 месяцев от скорлотины
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close