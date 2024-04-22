Кухтин Иуда Иванов
Место рождения
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: Кухтин Иван Филиппов
Бракосочетание
08.11.1849 ст.
Жена: Кухтина Анна Артемова
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
свидетели по жениху Михаил Ефремов, Василий Акинфьев по невесте Фотий Артемов Бирюков, Кир Тарасов
Рождение ребёнка
20.03.1852 ст.
Дочь: Гречушкина Матрена Иудова
Мать ребёнка: Кухтина Анна Артемова
восприемники Фотий Артемов Бирюков Дарья Емельянова Пантюшина
Рождение ребёнка
28.06.1854 ст.
Сын: Кухтин Евсей Иудов
Мать ребёнка: Кухтина Анна Артемова
восприемники Фотий Артемов Бирюков Вдова Евдокия Кухтина
Рождение ребёнка
19.04.1856 ст.
Сын: Кухтин Федор Иудов
Мать ребёнка: Кухтина Анна Артемова
восприемники Иван Куприянов Купреев Федосья Иванова Куляшова-дворовая девица
Рождение ребёнка
10.08.1857 ст.
Сын: Кухтин Деомид Иудов
Мать ребёнка: Кухтина Анна Артемова
Рождение ребёнка
25.12.1859 ст.
Сын: Кухтин Василий Иудов
Мать ребёнка: Кухтина Анна Артемова
Рождение ребёнка
05.05.1862 ст.
Сын: Кухтин Арсений Иудов
Мать ребёнка: Кухтина Анна Артемова
Смерть
Неизвестно