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Кухтин Иуда Иванов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: Кухтин Иван Филиппов

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
08.11.1849 ст.

Жена: Кухтина Анна Артемова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
свидетели по жениху Михаил Ефремов, Василий Акинфьев по невесте Фотий Артемов Бирюков, Кир Тарасов
Рождение ребёнка
20.03.1852 ст.

Дочь: Гречушкина Матрена Иудова

Мать ребёнка: Кухтина Анна Артемова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
восприемники Фотий Артемов Бирюков Дарья Емельянова Пантюшина
Рождение ребёнка
28.06.1854 ст.

Сын: Кухтин Евсей Иудов

Мать ребёнка: Кухтина Анна Артемова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
восприемники Фотий Артемов Бирюков Вдова Евдокия Кухтина
Рождение ребёнка
19.04.1856 ст.

Сын: Кухтин Федор Иудов

Мать ребёнка: Кухтина Анна Артемова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
восприемники Иван Куприянов Купреев Федосья Иванова Куляшова-дворовая девица
Рождение ребёнка
10.08.1857 ст.

Сын: Кухтин Деомид Иудов

Мать ребёнка: Кухтина Анна Артемова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.12.1859 ст.

Сын: Кухтин Василий Иудов

Мать ребёнка: Кухтина Анна Артемова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.05.1862 ст.

Сын: Кухтин Арсений Иудов

Мать ребёнка: Кухтина Анна Артемова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
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