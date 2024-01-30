Гречушкин Никита Иудов
Место рождения
Дата рождения02.04.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1878 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
02.04.1878 ст.
Рождение ребёнка
18.06.1897 ст.
Мать ребёнка: Гречушкина (Леуткина) Февронья Космина
Рождение ребёнка
09.02.1900 ст.
Сын: Гречушкина Дарья Никитина
Мать ребёнка: Гречушкина (Леуткина) Февронья Космина
Рождение ребёнка
06.08.1902 ст.
Мать ребёнка: Гречушкина (Леуткина) Февронья Космина
Рождение ребёнка
02.09.1904 ст.
Сын: Гречушкин Захарий Никитин
Мать ребёнка: Гречушкина (Леуткина) Февронья Космина
Рождение ребёнка
20.01.1913 ст.
Мать ребёнка: Гречушкина (Леуткина) Февронья Космина
Смерть
Неизвестно