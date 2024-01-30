Гречушкин Никита Иудов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГречушкин Никита Иудов

Гречушкин Никита Иудов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

02.04.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1878 ст.

Отец: Гречушкин Иуда Прокопьев

Мать: Гречушкина (Кухтина) Матрена Иудова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гречушкина (Леуткина) Февронья Космина

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
02.04.1878 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.06.1897 ст.

Сын: Гречушкин Иоанн Никитин

Мать ребёнка: Гречушкина (Леуткина) Февронья Космина

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.02.1900 ст.

Сын: Гречушкина Дарья Никитина

Мать ребёнка: Гречушкина (Леуткина) Февронья Космина

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.08.1902 ст.

Сын: Гречушкин Иоанн Никитин

Мать ребёнка: Гречушкина (Леуткина) Февронья Космина

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.09.1904 ст.

Сын: Гречушкин Захарий Никитин

Мать ребёнка: Гречушкина (Леуткина) Февронья Космина

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.01.1913 ст.

Сын: Гречушкин Петр Никитин

Мать ребёнка: Гречушкина (Леуткина) Февронья Космина

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.