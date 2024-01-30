Гречушкина Дарья Никитина
Место рождения
Дата рождения09.02.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1900 ст.
Крещение
09.02.1900 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Дмитрий Васильев Князев-запасной рядовой д. Рулевка Малиновской волости Сердобской волости Александра Деомидова Кваскова-д. Грязнуха Чембарской уезда Голодаевской волости Пензенской губернии
Смерть
Неизвестно