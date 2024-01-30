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Гречушкина Дарья Никитина

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

09.02.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1900 ст.

Отец: Гречушкин Никита Иудов

Мать: Гречушкина (Леуткина) Февронья Космина

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
09.02.1900 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Дмитрий Васильев Князев-запасной рядовой д. Рулевка Малиновской волости Сердобской волости Александра Деомидова Кваскова-д. Грязнуха Чембарской уезда Голодаевской волости Пензенской губернии
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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