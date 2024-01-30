Гречушкина (Леуткина) Февронья Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречушкина (Леуткина) Февронья Космина

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гречушкин Никита Иудов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.06.1897 ст.

Сын: Гречушкин Иоанн Никитин

Отец ребёнка: Гречушкин Никита Иудов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.02.1900 ст.

Сын: Гречушкина Дарья Никитина

Отец ребёнка: Гречушкин Никита Иудов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.08.1902 ст.

Сын: Гречушкин Иоанн Никитин

Отец ребёнка: Гречушкин Никита Иудов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.09.1904 ст.

Сын: Гречушкин Захарий Никитин

Отец ребёнка: Гречушкин Никита Иудов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.01.1913 ст.

Сын: Гречушкин Петр Никитин

Отец ребёнка: Гречушкин Никита Иудов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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