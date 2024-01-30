Гречушкина (Леуткина) Февронья Космина
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.06.1897 ст.
Отец ребёнка: Гречушкин Никита Иудов
Рождение ребёнка
09.02.1900 ст.
Сын: Гречушкина Дарья Никитина
Отец ребёнка: Гречушкин Никита Иудов
Рождение ребёнка
06.08.1902 ст.
Отец ребёнка: Гречушкин Никита Иудов
Рождение ребёнка
02.09.1904 ст.
Сын: Гречушкин Захарий Никитин
Отец ребёнка: Гречушкин Никита Иудов
Рождение ребёнка
20.01.1913 ст.
Отец ребёнка: Гречушкин Никита Иудов
Смерть
Неизвестно