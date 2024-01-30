Гречушкин Григорий незаконнорожденный — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречушкин Григорий незаконнорожденный

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

08.01.1893 ст.

Дата смерти

28.12.1896 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1893 ст.

Отец: не указан

Мать: Гречушкина (Кухтина) Матрена Иудова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
08.01.1893 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Косма Стефанов Бирюков Агафья Касьянова-солдатка-д. Александровка
Смерть
28.12.1896 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
3 года и 11 месяцев дифтерит

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