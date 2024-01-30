Гречушкин Григорий незаконнорожденный
Место рождения
Дата рождения08.01.1893 ст.
Дата смерти28.12.1896 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1893 ст.
Отец: не указан
Крещение
08.01.1893 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Косма Стефанов Бирюков Агафья Касьянова-солдатка-д. Александровка
Смерть
28.12.1896 ст.
3 года и 11 месяцев дифтерит