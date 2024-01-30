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Гречушкин Иван Иудов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гречушкин Иуда Прокопьев

Мать: Гречушкина (Кухтина) Матрена Иудова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гречушкина (Рулева) Мария Федорова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.07.1879 ст.

Сын: Гречушкин Михаил Иванов

Мать ребёнка: Гречушкина (Рулева) Мария Федорова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.10.1883 ст.

Сын: Гречушкин Андрей Иванов

Мать ребёнка: Гречушкина (Рулева) Мария Федорова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.09.1885 ст.

Сын: Гречушкин Никита Иванов

Мать ребёнка: Гречушкина (Рулева) Мария Федорова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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