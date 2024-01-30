Гречушкин Иван Иудов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.07.1879 ст.
Мать ребёнка: Гречушкина (Рулева) Мария Федорова
Рождение ребёнка
10.10.1883 ст.
Мать ребёнка: Гречушкина (Рулева) Мария Федорова
Рождение ребёнка
14.09.1885 ст.
Мать ребёнка: Гречушкина (Рулева) Мария Федорова
Смерть
Неизвестно