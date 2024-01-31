Гречушкина (Рулева) Мария Федорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рулев Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гречушкин Иван Иудов
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.07.1879 ст.
Отец ребёнка: Гречушкин Иван Иудов
Рождение ребёнка
10.10.1883 ст.
Отец ребёнка: Гречушкин Иван Иудов
Рождение ребёнка
14.09.1885 ст.
Отец ребёнка: Гречушкин Иван Иудов
Смерть
Неизвестно