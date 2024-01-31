Гречушкина (Рулева) Мария Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречушкина (Рулева) Мария Федорова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рулев Федор

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гречушкин Иван Иудов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.07.1879 ст.

Сын: Гречушкин Михаил Иванов

Отец ребёнка: Гречушкин Иван Иудов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.10.1883 ст.

Сын: Гречушкин Андрей Иванов

Отец ребёнка: Гречушкин Иван Иудов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.09.1885 ст.

Сын: Гречушкин Никита Иванов

Отец ребёнка: Гречушкин Иван Иудов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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