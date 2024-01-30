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Гречушкин Стефан Иудов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

26.12.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1885 ст.

Отец: Гречушкин Иуда Прокопьев

Мать: Гречушкина (Кухтина) Матрена Иудова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
26.12.1885 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Денис Стефанов Бирюков Матрона Васильева Дронова-девка
Бракосочетание
10.11.1903 ст.

Жена: Гречушкина (Гузеева) Наталия Антонова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Дементий Иудов Кухтин Семен Сергеев Грачев-с. Мещеряковка по невесте Сергей Тимофеев Гречушкин Прохор Павлов Левин-с. Мещеряковка-запасной унтер-офицер
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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