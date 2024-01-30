Гречушкин Стефан Иудов
Место рождения
Дата рождения26.12.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1885 ст.
Крещение
26.12.1885 ст.
Денис Стефанов Бирюков Матрона Васильева Дронова-девка
Бракосочетание
10.11.1903 ст.
по жениху Дементий Иудов Кухтин Семен Сергеев Грачев-с. Мещеряковка по невесте Сергей Тимофеев Гречушкин Прохор Павлов Левин-с. Мещеряковка-запасной унтер-офицер
Смерть
Неизвестно