Гречушкина (Гузеева) Наталия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречушкина (Гузеева) Наталия Антонова

Место рождения

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
10.11.1903 ст.

Муж: Гречушкин Стефан Иудов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Дементий Иудов Кухтин Семен Сергеев Грачев-с. Мещеряковка по невесте Сергей Тимофеев Гречушкин Прохор Павлов Левин-с. Мещеряковка-запасной унтер-офицер
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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