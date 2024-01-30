Гречушкина (Гузеева) Наталия Антонова
Место рождения
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1903 ст.
по жениху Дементий Иудов Кухтин Семен Сергеев Грачев-с. Мещеряковка по невесте Сергей Тимофеев Гречушкин Прохор Павлов Левин-с. Мещеряковка-запасной унтер-офицер
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область