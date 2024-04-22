Ильин (Феодоров) Герасим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин (Феодоров) Герасим Васильевич

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Место рождения

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

27.02.1888 ст.

Дата смерти

02.09.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1888 ст.

Отец: Ильин Василий Васильевич

Мать: Ильина Матрена Платоновна

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Архангельская церковь с. Сухотино Тамбовского уезда. Восприемники: крестьяне Лука Васильевич Дубышкин и Евдокия Петровна Ильина
Рождение ребёнка
16.10.1914

Сын: Ильин Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Ильина Татьяна Филипповна

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.11.1920

Сын: Ильин Александр Герасимович

Мать ребёнка: Ильина Татьяна Филипповна

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.09.1923

Сын: Ильин Владимир Герасимович

Мать ребёнка: Ильина Татьяна Филипповна

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.05.1926

Дочь: Ильина Зоя Герасимовна

Мать ребёнка: Ильина Татьяна Филипповна

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
По 1955
Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
колхозник в колхозе Красная Москва
Образование
Неизвестно
грамотный (читает и пишет)
Смерть
02.09.1955
Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Причина смерти: заражение крови
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