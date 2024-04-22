Ильин (Феодоров) Герасим Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.02.1888 ст.
Дата смерти02.09.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1888 ст.
Архангельская церковь с. Сухотино Тамбовского уезда. Восприемники: крестьяне Лука Васильевич Дубышкин и Евдокия Петровна Ильина
Рождение ребёнка
16.10.1914
Сын: Ильин Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Ильина Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
07.11.1920
Сын: Ильин Александр Герасимович
Мать ребёнка: Ильина Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
15.09.1923
Сын: Ильин Владимир Герасимович
Мать ребёнка: Ильина Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
06.05.1926
Дочь: Ильина Зоя Герасимовна
Мать ребёнка: Ильина Татьяна Филипповна
Работа или профессия
По 1955
колхозник в колхозе Красная Москва
Образование
Неизвестно
грамотный (читает и пишет)
Смерть
02.09.1955
Причина смерти: заражение крови