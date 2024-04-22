Ильина (Карташева) Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Карташева) Татьяна Филипповна

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Место рождения

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

05.01.1896

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1896

Отец: Карташев Филипп Андреевич

Мать: Карташева Степанида Егоровна

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место регистрации: с. Сухотиновка (Сухотинка), Архангельская церковь, запись от 07.01.1896
Рождение ребёнка
16.10.1914

Сын: Ильин Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Ильин Герасим Васильевич

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.11.1920

Сын: Ильин Александр Герасимович

Отец ребёнка: Ильин Герасим Васильевич

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.09.1923

Сын: Ильин Владимир Герасимович

Отец ребёнка: Ильин Герасим Васильевич

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.05.1926

Дочь: Ильина Зоя Герасимовна

Отец ребёнка: Ильин Герасим Васильевич

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Образование
Неизвестно
неграмотная
Смерть
1975
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
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