Ильина (Карташева) Татьяна Филипповна
Место рождения
Дата рождения05.01.1896
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1896
Место регистрации: с. Сухотиновка (Сухотинка), Архангельская церковь, запись от 07.01.1896
Рождение ребёнка
16.10.1914
Сын: Ильин Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Ильин Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
07.11.1920
Сын: Ильин Александр Герасимович
Отец ребёнка: Ильин Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
15.09.1923
Сын: Ильин Владимир Герасимович
Отец ребёнка: Ильин Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
06.05.1926
Дочь: Ильина Зоя Герасимовна
Отец ребёнка: Ильин Герасим Васильевич
Образование
Неизвестно
неграмотная
Смерть
1975
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно