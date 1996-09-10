Ильин Владимир Герасимович
Место рождения
Дата рождения15.09.1923
Дата смерти10.09.1996
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1923
Образование
Между ?.02.1940 и 25.09.1940
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
бухгалтер сельпо | Тамбовский учебно-курсовой комбинат
Военная служба
28.10.1941
Котовск, город Котовск, Тамбовская область
Котовский ГВК
Военная служба
1941
303 гв. минп 1 БелФ|303 гв. минп 69 А
Звание: гв. мл. техник-лейтенант|техник-лейтенант|гв. техник\\-лейтенант|мл. техник-лейтенант|гв. техник-лейтенант|старший лейтенант
Военная награда
01.06.1944
Орден Красной Звезды, Даты подвига: 01.06.1944-31.08.1944
Образование
Между 1944 и 10.03.1944
3-е Сраратовское училище бронетранспортеров и бронемашин
младший техник-лейтенант
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
17.05.1945
Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
02.01.1947
Сын: Ильин Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Ильина Анна Фоминична
г. Стендаль (Германия)
Демобилизация
14.03.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белевцова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Ильина Анна Фоминична
Смерть
10.09.1996
Причина смерти: инфартк (3-й, перенесенный на ногах)
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Шереметьевское кладбище