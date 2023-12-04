Белевцова (Ильина) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белевцова (Ильина) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильин Владимир Герасимович

Мать: Ильина Анна Фоминична

Рождение ребёнка
14.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2011
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Инсульт
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