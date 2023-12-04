Белевцова (Ильина) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильин Владимир Герасимович
Мать: Ильина Анна Фоминична
Рождение ребёнка
14.07.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2011
Причина смерти: Инсульт