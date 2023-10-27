Ильина Анна Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1924
Дата смерти27.10.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1947
Сын: Ильин Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Ильин Владимир Герасимович
г. Стендаль (Германия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белевцова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Ильин Владимир Герасимович
Смерть
27.10.2023
Москва, город федерального значения Москва