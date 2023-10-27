Ильина Анна Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Анна Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1924

Дата смерти

27.10.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1947

Сын: Ильин Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Ильин Владимир Герасимович

г. Стендаль (Германия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белевцова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Ильин Владимир Герасимович

Смерть
27.10.2023
Москва, город федерального значения Москва
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