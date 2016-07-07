Ильина (Ильина) Зоя Герасимовна
Место рождения
Дата рождения06.05.1926
Дата смерти07.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1926
Рождение ребёнка
05.06.1946
Рождение ребёнка
27.01.1957
Рождение ребёнка
27.01.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.2016
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно