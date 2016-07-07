Ильина (Ильина) Зоя Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Ильина) Зоя Герасимовна

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Место рождения

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

06.05.1926

Дата смерти

07.07.2016

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1926

Отец: Ильин Герасим Васильевич

Мать: Ильина Татьяна Филипповна

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Иван Александрович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Иван Александрович

Рождение ребёнка
27.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Иван Александрович

Смерть
07.07.2016
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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