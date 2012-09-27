Ильин Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльин Иван Александрович

Ильин Иван Александрович

avatar

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

16.01.1924

Дата смерти

27.09.2012

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1924

Отец: Ильин Александр Андреевич

Мать: Ильина Татьяна Андреевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Военная служба
?.11.1942
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Воинское звание - сержант; гв. мл. лейтенант. Воинская часть - стр. отд-е 4 мотор. мк ЮжнФ | Тамбовский ГВК
Демобилизация
24.12.1943
Госпиталь: ЭГ 1472
Не годен. 10.10.1943 получил тяжелое ранение осколком мины в область живота, ранение получил при наступлении на г. Мелитополь. По 03.01.1944 находился на лечении в э/г.
Рождение ребёнка
05.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Зоя Герасимовна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Военная награда
06.08.1946
Медаль «За боевые заслуги», дата подвига: 10.10.1943
Рождение ребёнка
27.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Зоя Герасимовна

Рождение ребёнка
27.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Зоя Герасимовна

Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Зоя Герасимовна

Смерть
27.09.2012
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Причина смерти: деменция
Похороны
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close