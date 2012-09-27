Ильин Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения16.01.1924
Дата смерти27.09.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1924
Военная служба
?.11.1942
Воинское звание - сержант; гв. мл. лейтенант. Воинская часть - стр. отд-е 4 мотор. мк ЮжнФ | Тамбовский ГВК
Демобилизация
24.12.1943
Госпиталь: ЭГ 1472
Не годен. 10.10.1943 получил тяжелое ранение осколком мины в область живота, ранение получил при наступлении на г. Мелитополь. По 03.01.1944 находился на лечении в э/г.
Рождение ребёнка
05.06.1946
Военная награда
06.08.1946
Медаль «За боевые заслуги», дата подвига: 10.10.1943
Рождение ребёнка
27.01.1957
Рождение ребёнка
27.01.1957
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Зоя Герасимовна
Смерть
27.09.2012
Причина смерти: деменция
Похороны
Неизвестно