Ильина Матрена Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти29.11.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Дубышкина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
27.02.1888 ст.
Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич
Архангельская церковь с. Сухотино Тамбовского уезда. Восприемники: крестьяне Лука Васильевич Дубышкин и Евдокия Петровна Ильина
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мягкова Василиса Васильевна
Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич
Смерть
29.11.1939