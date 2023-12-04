Ильина Матрена Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Матрена Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

29.11.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Дубышкина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
27.02.1888 ст.

Сын: Ильин Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Архангельская церковь с. Сухотино Тамбовского уезда. Восприемники: крестьяне Лука Васильевич Дубышкин и Евдокия Петровна Ильина
Рождение ребёнка
1889

Сын: Ильин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Ильин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Ильин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Ильин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мягкова Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Ильин Василий Васильевич

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
29.11.1939
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