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Ильин Михаил Васильевич

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Место рождения

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ильин Василий Васильевич

Мать: Ильина Матрена Платоновна

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
?.06.1941
Знаменский РВК, Тамбовская обл., Знаменский р-н
Воинское звание: красноармеец, стрелок
Военная служба
?.06.1941
Знаменский РВК, Тамбовская обл., Знаменский р-н
Воинское звание: красноармеец, стрелок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Аркадий Михайлович

Мать ребёнка: Ильина Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Евдокия Андреевна

Смерть
?.07.1942
Причина смерти: пропал без вести на ВОВ
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