Ильин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти?.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Военная служба
?.06.1941
Знаменский РВК, Тамбовская обл., Знаменский р-н
Воинское звание: красноармеец, стрелок
Военная служба
?.06.1941
Знаменский РВК, Тамбовская обл., Знаменский р-н
Воинское звание: красноармеец, стрелок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ильина Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Евдокия Андреевна
Смерть
?.07.1942
Причина смерти: пропал без вести на ВОВ