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Ильин Иван Васильевич

Место рождения

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Ильин Василий Васильевич

Мать: Ильина Матрена Платоновна

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Ильин Евгений Иванович

Мать ребёнка: Ильина Агния Ефимовна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Романова Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Ильина Агния Ефимовна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ильина Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Ильина Агния Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Агния Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
бригадир, колхоз Красная Москва,
Смерть
Неизвестно
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