Ильин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Ильина Агния Ефимовна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Романова Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Ильина Агния Ефимовна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ильина Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Ильина Агния Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Агния Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
бригадир, колхоз Красная Москва,
Смерть
Неизвестно