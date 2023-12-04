Дубышкина (Ильина) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Демина Любовь Степановна
Отец ребёнка: Дубышкин Степан
Рождение ребёнка
1921
Сын: Дубышкин Степан Степанович
Отец ребёнка: Дубышкин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дубышкин Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубышкин Степан
Образование
Неизвестно
неграмотная
Смерть
Неизвестно