Дубышкина (Ильина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубышкина (Ильина) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Ильин Василий Васильевич

Мать: Ильина Матрена Платоновна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Демина Любовь Степановна

Отец ребёнка: Дубышкин Степан

Рождение ребёнка
1921

Сын: Дубышкин Степан Степанович

Отец ребёнка: Дубышкин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубышкин Иван Степанович

Отец ребёнка: Дубышкин Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубышкин Степан

Образование
Неизвестно
неграмотная
Смерть
Неизвестно
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