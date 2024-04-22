Ильин Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти?.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.01.1943
Причина смерти: пропал без вести на ВОВ