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Ильин Пётр Васильевич

Место рождения

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.01.1943

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Ильин Василий Васильевич

Мать: Ильина Матрена Платоновна

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.01.1943
Причина смерти: пропал без вести на ВОВ
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