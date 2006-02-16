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Ильин Александр Герасимович

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Место рождения

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

07.11.1920

Дата смерти

16.02.2006

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1920

Отец: Ильин Герасим Васильевич

Мать: Ильина Татьяна Филипповна

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
25.10.1939
Знаменский РВК, Тамбовская обл., Знаменский р-н
Военная награда
С 1942 по 1985
Медаль: «За боевые заслуги», Медаль: «За оборону Сталинграда», Медаль: «За освобождение Варшавы», Медаль: «За отвагу», Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
13.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Валентиина Филипповна

Рождение ребёнка
14.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Валентиина Филипповна

Образование
Неизвестно
Киевское военно-медицинское училище
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: военфельдшер; гв. военфельдшер; гв. лейтенант медслужбы; капитан медслужбы
Смерть
16.02.2006
Похороны
2006
Кобяково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Кладбище деревни
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