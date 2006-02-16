Ильин Александр Герасимович
Место рождения
Дата рождения07.11.1920
Дата смерти16.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1920
Военная служба
25.10.1939
Знаменский РВК, Тамбовская обл., Знаменский р-н
Военная награда
С 1942 по 1985
Медаль: «За боевые заслуги», Медаль: «За оборону Сталинграда», Медаль: «За освобождение Варшавы», Медаль: «За отвагу», Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
13.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина Валентиина Филипповна
Рождение ребёнка
14.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина Валентиина Филипповна
Образование
Неизвестно
Киевское военно-медицинское училище
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: военфельдшер; гв. военфельдшер; гв. лейтенант медслужбы; капитан медслужбы
Смерть
16.02.2006
Похороны
2006
Кобяково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Кладбище деревни