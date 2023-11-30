Ильин Алексей Герасимович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
12.03.1941
Сын: Ильин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Ильина Мария Дмитриевна
Военная служба
30.07.1941
Знаменский РВК, Тамбовская обл., Знаменский р-н
Военная награда
С 1942 по 1945
Медаль «За отвагу» Орден Отечественной войны II степени Орден Красной Звезды (2) Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
18.09.1946
Дочь: Попова Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Ильина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.01.1950
Сын: Ильин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Ильина Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.04.1952
Дочь: Кондратьева Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Ильина Мария Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель Сухотинского с/по
Образование
Неизвестно
читает и пишет
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание гв. старшина; ст. сержант
Смерть
1990