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Ильин Алексей Герасимович

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Место рождения

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Ильин Герасим Васильевич

Мать: Ильина Татьяна Филипповна

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.03.1941

Сын: Ильин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Ильина Мария Дмитриевна

Военная служба
30.07.1941
Знаменский РВК, Тамбовская обл., Знаменский р-н
Военная награда
С 1942 по 1945
Медаль «За отвагу» Орден Отечественной войны II степени Орден Красной Звезды (2) Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
18.09.1946

Дочь: Попова Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Ильина Мария Дмитриевна

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.01.1950

Сын: Ильин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Ильина Мария Дмитриевна

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.04.1952

Дочь: Кондратьева Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Ильина Мария Дмитриевна

Сухотинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель Сухотинского с/по
Образование
Неизвестно
читает и пишет
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание гв. старшина; ст. сержант
Смерть
1990
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