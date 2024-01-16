Чирцева (Коногорская) Анастасия Осиповна (Иосифовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирцева (Коногорская) Анастасия Осиповна (Иосифовна)

Чирцева (Коногорская) Анастасия Осиповна (Иосифовна)

avatar

Место рождения

селение Ключи-Булак Братский район г.Иркутска

Дата рождения

12.04.1906

Дата смерти

04.11.1987

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1906

Отец: Коногорский Иосиф (Осип) Антонович

Мать: Коногорская Александра Ивановна

селение Ключи-Булак Братский район г.Иркутска
Бракосочетание
21.02.1922

Муж: Чирцев Григорий Антонович

Рождение ребёнка
03.11.1928

Сын: Чирцев Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Чирцев Григорий Антонович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.10.1934

Дочь: Козицина Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Чирцев Григорий Антонович

с. Шиманово Братский р-он Иркутская область
Рождение ребёнка
05.10.1937

Сын: Чирцев Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Чирцев Григорий Антонович

Смерть
04.11.1987
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close