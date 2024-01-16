Чирцева (Коногорская) Анастасия Осиповна (Иосифовна)
Место рожденияселение Ключи-Булак Братский район г.Иркутска
Дата рождения12.04.1906
Дата смерти04.11.1987
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1906
селение Ключи-Булак Братский район г.Иркутска
Бракосочетание
21.02.1922
Рождение ребёнка
03.11.1928
Сын: Чирцев Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Чирцев Григорий Антонович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.10.1934
Дочь: Козицина Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Чирцев Григорий Антонович
с. Шиманово Братский р-он Иркутская область
Рождение ребёнка
05.10.1937
Сын: Чирцев Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Чирцев Григорий Антонович
Смерть
04.11.1987
Причина смерти: Естественная смерть/старость