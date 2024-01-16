Коногорская (Кузнецова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1906
Дочь: Чирцева Анастасия Осиповна (Иосифовна)
Отец ребёнка: Коногорский Иосиф (Осип) Антонович
селение Ключи-Булак Братский район г.Иркутска
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коногорский Иван Осипович
Отец ребёнка: Коногорский Иосиф (Осип) Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коногорская Агаша Осиповна
Отец ребёнка: Коногорский Иосиф (Осип) Антонович
Смерть
Неизвестно