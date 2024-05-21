Коногорская Агаша Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоногорская Агаша Осиповна

Коногорская Агаша Осиповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коногорский Иосиф (Осип) Степанович

Мать: Коногорская (Кузнецова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыкова Ирина

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Дуся (Светлана)

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.