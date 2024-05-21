Коногорская Агаша Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыкова Ирина
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Дуся (Светлана)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно