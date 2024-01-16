Коногорский Иосиф (Осип) Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1906
Дочь: Чирцева Анастасия Осиповна (Иосифовна)
Мать ребёнка: Коногорская Александра Ивановна
селение Ключи-Булак Братский район г.Иркутска
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коногорский Иван Осипович
Мать ребёнка: Коногорская Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коногорская Агаша Осиповна
Мать ребёнка: Коногорская Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно