Коногорский Иосиф (Осип) Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коногорский Иосиф (Осип) Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1906

Дочь: Чирцева Анастасия Осиповна (Иосифовна)

Мать ребёнка: Коногорская Александра Ивановна

селение Ключи-Булак Братский район г.Иркутска
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коногорский Иван Осипович

Мать ребёнка: Коногорская Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коногорская Агаша Осиповна

Мать ребёнка: Коногорская Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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