Козицина (Чирцева) Валентина Григорьевна
Место рожденияс. Шиманово Братский р-он Иркутская область
Дата рождения16.10.1934
Дата смерти02.05.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1934
с. Шиманово Братский р-он Иркутская область
Рождение ребёнка
06.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козицин Владимир Пафнутьевич
Россия,Иркутская обл.Осинский Р-н Село Оса
Рождение ребёнка
06.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козицин Владимир Пафнутьевич
Смерть
02.05.2016
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область