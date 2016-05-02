Козицина (Чирцева) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козицина (Чирцева) Валентина Григорьевна

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Место рождения

с. Шиманово Братский р-он Иркутская область

Дата рождения

16.10.1934

Дата смерти

02.05.2016

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1934

Отец: Чирцев Григорий Антонович

Мать: Чирцева Анастасия Осиповна (Иосифовна)

с. Шиманово Братский р-он Иркутская область
Рождение ребёнка
06.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козицин Владимир Пафнутьевич

Россия,Иркутская обл.Осинский Р-н Село Оса
Рождение ребёнка
06.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козицин Владимир Пафнутьевич

Смерть
02.05.2016
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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