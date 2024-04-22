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Чирцев Виктор Григорьевич

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

03.11.1928

Дата смерти

27.05.1959

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1928

Отец: Чирцев Григорий Антонович

Мать: Чирцева Анастасия Осиповна (Иосифовна)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чирцева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чирцева Валентина

Смерть
27.05.1959
в 6 часов вечера. Похоронен участок 48, ряд 3, могила 36
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