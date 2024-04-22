Чирцев Виктор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.11.1928
Дата смерти27.05.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1928
Рождение ребёнка
19.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чирцева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чирцева Валентина
Смерть
27.05.1959
в 6 часов вечера. Похоронен участок 48, ряд 3, могила 36