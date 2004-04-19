Чирцев Сергей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирцев Сергей Григорьевич

Чирцев Сергей Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1937

Дата смерти

19.04.2004

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1937

Отец: Чирцев Григорий Антонович

Мать: Чирцева Анастасия Осиповна (Иосифовна)

Рождение ребёнка
10.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чирцева Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чирцева Валентина Николаевна

Смерть
19.04.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close