Чирцев Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1937
Дата смерти19.04.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1937
Рождение ребёнка
10.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чирцева Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.2004