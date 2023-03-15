Горынцев Михаил Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1856
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горынцева) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Горынцева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силинская (Горынцева) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Горынцева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
08.01.1891
Дочь: Горынцева (Горынцева) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Горынцева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Горынцев Ананий Михайлович
Мать ребёнка: Горынцева Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно