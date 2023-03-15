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Горынцев Михаил Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1856

Отец: Горынцев Осип Михайлович

Мать: Горынцева Настасья Арсеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горынцева) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Горынцева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силинская (Горынцева) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Горынцева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
08.01.1891

Дочь: Горынцева (Горынцева) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Горынцева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Горынцев Ананий Михайлович

Мать ребёнка: Горынцева Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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