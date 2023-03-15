Горынцева Настасья Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1856
Отец ребёнка: Горынцев Осип Михайлович
Рождение ребёнка
13.09.1868
Отец ребёнка: Горынцев Осип Михайлович
Рождение ребёнка
13.01.1871
Отец ребёнка: Горынцев Осип Михайлович
Смерть
Неизвестно