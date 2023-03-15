Горынцева Настасья Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горынцева Настасья Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1856

Сын: Горынцев Михаил Осипович

Отец ребёнка: Горынцев Осип Михайлович

Рождение ребёнка
13.09.1868

Сын: Горынцев Федор Осипович

Отец ребёнка: Горынцев Осип Михайлович

Рождение ребёнка
13.01.1871

Сын: Горынцев Павел Осипович

Отец ребёнка: Горынцев Осип Михайлович

Смерть
Неизвестно

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