Горынцев Ананий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Горынцев Михаил Осипович
Мать: Горынцева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
11.11.1917
Сын: Горынцев Дмитрий Ананьевич
Мать ребёнка: Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
07.12.1920
Мать ребёнка: Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1923
Дочь: Горынцева Александра Ананьевна
Мать ребёнка: Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1926
Дочь: Лихоманова Валентина Ананьевна
Мать ребёнка: Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Горынцев Михаил Ананьевич
Мать ребёнка: Парасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно