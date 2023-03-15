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Горынцев Ананий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Горынцев Михаил Осипович

Мать: Горынцева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
11.11.1917

Сын: Горынцев Дмитрий Ананьевич

Мать ребёнка: Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
07.12.1920

Сын: Горынцев Яков Ананьевич

Мать ребёнка: Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1923

Дочь: Горынцева Александра Ананьевна

Мать ребёнка: Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Горынцев Иван Ананьевич

Мать ребёнка: Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1926

Дочь: Лихоманова Валентина Ананьевна

Мать ребёнка: Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Горынцев Михаил Ананьевич

Мать ребёнка: Парасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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