(Горынцева) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горынцев Михаил Осипович
Мать: Горынцева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Семенович
Отец ребёнка: Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен
Смерть
Неизвестно