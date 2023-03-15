(Горынцева) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Горынцева) Татьяна Михайловна

(Горынцева) Татьяна Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горынцев Михаил Осипович

Мать: Горынцева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Семенович

Отец ребёнка: Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close