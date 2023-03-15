Горынцева Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1891
Дочь: Горынцева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Горынцев Михаил Осипович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Горынцев Ананий Михайлович
Отец ребёнка: Горынцев Михаил Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Горынцев Михаил Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силинская Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Горынцев Михаил Осипович
Смерть
Неизвестно