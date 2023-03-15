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Горынцева Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1891

Дочь: Горынцева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Горынцев Михаил Осипович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Горынцев Ананий Михайлович

Отец ребёнка: Горынцев Михаил Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Горынцев Михаил Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силинская Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Горынцев Михаил Осипович

Смерть
Неизвестно