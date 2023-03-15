Горынцева (Горынцева) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1891
Дата смерти08.09.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1891
Отец: Горынцев Михаил Осипович
Мать: Горынцева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горынцев Степан Федорович
Рождение ребёнка
17.02.1917
Сын: Горынцев Степан Степанович
Отец ребёнка: Горынцев Степан Федорович
Рождение ребёнка
06.07.1922
Отец ребёнка: Горынцев Степан Федорович
Смерть
08.09.1967