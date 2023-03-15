Горынцева (Горынцева) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горынцева (Горынцева) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1891

Дата смерти

08.09.1967

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1891

Отец: Горынцев Михаил Осипович

Мать: Горынцева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горынцев Иван Степанович

Отец ребёнка: Горынцев Степан Федорович

Рождение ребёнка
17.02.1917

Сын: Горынцев Степан Степанович

Отец ребёнка: Горынцев Степан Федорович

Рождение ребёнка
06.07.1922

Сын: Горынцев Петр Степанович

Отец ребёнка: Горынцев Степан Федорович

Смерть
08.09.1967

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