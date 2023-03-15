Силинская (Горынцева) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горынцев Михаил Осипович
Мать: Горынцева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силинский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Силинский Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силинский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Силинский Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Силинский Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силинский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Силинский Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силинский Павел Николаевич
Отец ребёнка: Силинский Николай Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно