Силинская (Горынцева) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силинская (Горынцева) Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горынцев Михаил Осипович

Мать: Горынцева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силинский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Силинский Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силинский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Силинский Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Силинский Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силинский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Силинский Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силинский Павел Николаевич

Отец ребёнка: Силинский Николай Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силинский Николай Ефимович

Смерть
Неизвестно
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